Наставник сборной Шотландии прокомментировал разгромную победу в матче с Украиной

Главный тренер сборная Шотландии Стив Кларк высказался о разгромной победе в перенесённом матче первого тура Лиги наций со сборной Украины (3:0).
«Перед игрой мы проанализировали много информации по сборной Украины. Сегодняшний матч носил открытый характер. Возможно, в первом тайме украинцы несколько превосходили нашу команду. Но в перерыве я попросил ребят включить скорость и создавать еще большее давление на ворота соперника, что, собственно, и принесло нам победу.
Отмечу, что нам очень повезло с заменами, ведь появившийся Дайкс отметился двумя забитыми мячами», — приводит слова Кларка Украинская ассоциация футбола.
Сборная Шотландии занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Сборная Украины находится на втором месте, записав в свой актив 6 очков.
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