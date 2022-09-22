Наставник сборной Шотландии прокомментировал разгромную победу в матче с Украиной

Главный тренер сборная Шотландии Стив Кларк высказался о разгромной победе в перенесённом матче первого тура Лиги наций со сборной Украины (3:0).

«Перед игрой мы проанализировали много информации по сборной Украины. Сегодняшний матч носил открытый характер. Возможно, в первом тайме украинцы несколько превосходили нашу команду. Но в перерыве я попросил ребят включить скорость и создавать еще большее давление на ворота соперника, что, собственно, и принесло нам победу.

Отмечу, что нам очень повезло с заменами, ведь появившийся Дайкс отметился двумя забитыми мячами», — приводит слова Кларка Украинская ассоциация футбола.

Сборная Шотландии занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Сборная Украины находится на втором месте, записав в свой актив 6 очков.