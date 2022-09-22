Газзаев рассказал о вопросе, который РФС должен поднять на конгрессе ФИФА

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался на тему отстранения сборной России от участия в международных матчах и поделился мнением, какими должны быть действия РФС и Министерства спорта.
«Я считаю, что РФС и Министерство спорта должны на постоянной основе взаимодействовать с ФИФА и УЕФА и другими международными спортивными организациями на тему возвращения нашего спорта на международную арену. Нужно идти к цели поэтапно: для начала сделать предложение, чтобы допустили национальную сборную к участию в отборе на чемпионат мира и Европы, а уже потом добиваться возвращения клубов. Такая практика существовала.
В 1980-х годах был дисквалифицирован весь английский футбол из-за трагедии в Брюсселе на финале Кубка европейских чемпионов между «Ливерпулем» и «Ювентусом», в результате которой по вине английских болельщиков погибло 39 человек. Тогда англичан дисквалифицировали на пять лет, но они добились того, чтобы сборная участвовала в международных матчах.
На начальном этапе важно добиться похожего решения, чтобы у футболистов РПЛ, стремящихся в национальную сборную, был стимул. В ином случае мотивация у игроков может стать меньше. Вернуть хотя бы сборную было бы правильным решением УЕФА и ФИФА. РФС нужно поставить этот вопрос на ближайшем Конгрессе ФИФА», – приводит слова Газзаева Sport24.
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