«Не все должны думать одинаково». Президент боснийской федерации – о матче с Россией

Президент федерации футбола Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович отреагировал на то, как была воспринята информация о ноябрьском товарищеском матче со сборной России.



«Существуют разные мнения, и это нормально. Но негатива извне от некоторых людей и СМИ, на мой взгляд, слишком много. Я считаю, что каждый имеет право на мнение, но это не значит, что чьё-то мнение должно обязывать в чём-то кого-то другого. И не значит, что все должны думать одинаково.



Игра с Россией? Эту тему следует рассматривать исключительно как футбольный товарищеский матч. И важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА. Он отстранил Россию от проведения официальных матчей. А что касается товарищеских игр, запретов нет», – приводит слова Зельковича боснийское издание Sportske.



Напомним, матч сборных России и Боснии и Герцеговины может состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. По данным того же Sportske, окончательное решение о том, поучаствуют ли боснийцы в этой товарищеской игре, будет принято на Исполкоме федерации футбола 10 октября.