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Карпин: Босния откажется от матча с Россией? Сыграем с теми, на кого не будет давления

Карпин: Босния откажется от матча с Россией? Сыграем с теми, на кого не будет давления
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном отказе команды Боснии и Герцеговины от товарищеского матча. Сборные России и Боснии должны провести матч в ноябре в Санкт-Петербурге.

«Босния откажется? Значит, сыграем с теми, на кого давления не будет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против товарищеского матча со сборной России. К ним присоединились полузащитник Лука Менало и вратарь Ибрагим Шехич. Голкипер высказался, что никто из футболистов, вызванных на матч Лиги наций, против России играть не будет. Матч запланирован на 19 ноября.

До этого сборная России сыграет в Бишкеке с Киргизией.

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