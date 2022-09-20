Карпин: Босния откажется от матча с Россией? Сыграем с теми, на кого не будет давления

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном отказе команды Боснии и Герцеговины от товарищеского матча. Сборные России и Боснии должны провести матч в ноябре в Санкт-Петербурге.



«Босния откажется? Значит, сыграем с теми, на кого давления не будет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против товарищеского матча со сборной России. К ним присоединились полузащитник Лука Менало и вратарь Ибрагим Шехич. Голкипер высказался, что никто из футболистов, вызванных на матч Лиги наций, против России играть не будет. Матч запланирован на 19 ноября.

До этого сборная России сыграет в Бишкеке с Киргизией.