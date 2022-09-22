Фабио Капелло отреагировал на недопуск сборной России к Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался по поводу недопуска команды к церемонии жеребьевки отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Для игроков сборной России это большая проблема», — приводит слова Капелло Sport24.

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России по футболу не примет участие в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Таким образом, российская национальная команда пропустит чемпионат Европы.

Жеребьёвка отборочного этапа турнира пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022, а также в матчах Лиги наций.

В сентябре сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Киргизии.