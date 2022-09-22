Неймар – лидер по системе «гол+пас» в топ-7 чемпионатах Европы в этом сезоне

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал лидером по системе «гол+пас» на время остановки сезонов на международных матчи.



Бразильский футболист заработал 15 очков по этому показателю. На его счету 8 забитых мячей и 7 результативных передач.



Второе место занимает Коди Гакпо из «ПСВ». Он же в этом сезоне отдал на одну голевую передачу, чем Неймар. Его статистика – 8 голов и 6 результативных пасов.



На третьей же строxке рейтинга расположился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В его копилке всего один результативный пас, зато он сумел поразить чужие ворота уже 11 раз.



Ранее сообщалось, что разочарование Неймара в отношении его одноклубника Килиана Мбаппе ещё не утихло.



По сведениям инсайдеров, Мбаппе изначально был расстроен растущим влиянием Неймара на команду. Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чересчур эгоистичен на поле и за его пределами. Всё негодование Неймара выплеснулось во время игры с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, когда при счёте 2:1 в пользу парижан Мбаппе не отдал пас на свободного Неймара и решил пробить сам при счёте 2:1 в пользу парижан

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