Доминик Калверт-Льюин до сих пор не восстановился от травмы

Английский нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин по-прежнему не восстановился от полученной травмы, сообщает The Bobble.
По информации источника, игроку придётся проходить очередное дополнительное обследование, несмотря на то, что травма была получена аж в августе и диагноз уже был назначен. Сообщается, что повреждение не слишком серьёзное и игрок всё же посещает тренировочную базу клуба.
Калверт-Льюин перешёл в «Эвертон» в 2016 году. Соглашение между Калвертом-Льюином и «Эвертоном» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
Ранее сообщалось, что нападающим интересуется лондонский «Арсенал», который ищет замену Александру Ляказетту.
На счету Калверта-Льюина 11 матчей в составе сборной Англии.
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