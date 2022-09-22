Фернандеш ответил общественности, утверждающей, что он не может играть вместе с Роналду

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш выступил в ответ критикам, которые утверждают, что полузащитник не может играть на поле вместе с нападающим команды Криштиану Роналду.

«Большинство моих голевых передач в прошлом сезоне были отданы ему, так что я не думаю, что это справедливо. У меня просто был неудачный сезон с точки зрения моих собственных показателей. Я не думаю, что дело в Криштиану. До того, как он пришел, я бил пенальти, но в прошлом сезоне у меня было два шанса реализовать их, и я неудачно воспользовался обеими. Поэтому я не могу винить Криштиану за то, что он берёт на себя право пробивать пенальти, особенно, когда он их забивает.

Когда я не забил в матче с «Арсеналом» в апреле 2022 года, именно он дал мне мяч и сказал: «Иди сам и забивай». Я промахнулся, но я чувствовал, что он доверяет мне быть тем, кто сделает шаг вперёд в важный момент.

Так что я не думаю, что это из-за Криштиану, это потому, что в некоторые моменты я не делал всё возможное, чтобы забивать голы или отдавать голевые передачи. В национальной команде я играю с ним, и когда я забиваю, он находится на поле», — цитирует Фернандеша The Sun.

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