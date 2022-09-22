«Уже начал скучать по наградам». Криштиану Роналду – о призе лучшему бомбардиру сборных

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от получения награды лучшему бомбардиру сборных.



«Я рад. Я уже начал скучать по наградам. Горжусь теми, с кем я играл и еще буду играть», – приводит слова Роналду ESPN.



Ранее Роналду заявил, что планирует сыграть на чемпионате Европы – 2024. В этом году ему будет 39 лет. В составе сборной Португалии Роналду стал победителем чемпионата Европы 2016 года, а также Лиги наций УЕФА 2019 года.



Напомним, Португальская федерация футбола вручила ему награду за рекорд по числу забитых мячей в составе национальной команды (117). Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборных.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану: