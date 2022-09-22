Вратарь «Удинезе» предложил Роналду перейти в итальянский клуб

Голкипер «Удинезе» Марко Сильвестри предложил португальскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Ронаду перейти в итальянский клуб.



«Мои амбиции велики. Всё ещё чувствую огромную мотивацию. Мой путь в сборной ещё не завершился. В нашей национальной команде много качественной молодёжи. Впереди чемпионат мира, а ещё я хочу сыграть на ближайшем чемпионате Европы», — сказал Роналду.



Вратарь «Удинезе» отреагировал на цитату, в одной из соцсетей пригласив игрока «МЮ» в свою команду после хорошего начала сезона в Серии А. Позже комментарий оставила пресс-служба итальянской команды, отметив самого Роналду.



Отметим, что «Удинезе» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков после семи проведённых встреч.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану: