Беллингем хочет перейти в «Реал» летом 2023 года. «Боруссия» требует за игрока € 150 млн

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем собирается перейти в «Реал Мадрид» летом 2023 года, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Гайя.
«Реал» заинтересован в игроке, с ним уже контактировали по поводу трансфера следующим летом. Беллингем дал положительный ответ. Источники в Англии сообщают, что Беллингем хочет играть за «Реал», несмотря на предложение от «Манчестер Сити».
«Сити» всерьёз настроены на борьбу за полузащитника. Клуб общался с семьёй Джуда в Манчестере, но им сообщили, что игрок сначала хочет выслушать предложение от «Реала». Если переговоры пройдут успешно, то он будет играть за «Мадрид» в следующем сезоне», – сказал Гайя в эфире телеканала.
Отмечается, что летом 2023 года «Боруссия» потребует за 19-летнего Беллингема € 150 млн.
«Реал» обыграл «Атлетико» и одержал 6-ю победу подряд в Ла Лиге:
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