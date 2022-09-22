Беллингем хочет перейти в «Реал» летом 2023 года. «Боруссия» требует за игрока € 150 млн

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем собирается перейти в «Реал Мадрид» летом 2023 года, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Гайя.



«Реал» заинтересован в игроке, с ним уже контактировали по поводу трансфера следующим летом. Беллингем дал положительный ответ. Источники в Англии сообщают, что Беллингем хочет играть за «Реал», несмотря на предложение от «Манчестер Сити».



«Сити» всерьёз настроены на борьбу за полузащитника. Клуб общался с семьёй Джуда в Манчестере, но им сообщили, что игрок сначала хочет выслушать предложение от «Реала». Если переговоры пройдут успешно, то он будет играть за «Мадрид» в следующем сезоне», – сказал Гайя в эфире телеканала.



Отмечается, что летом 2023 года «Боруссия» потребует за 19-летнего Беллингема € 150 млн.

«Реал» обыграл «Атлетико» и одержал 6-ю победу подряд в Ла Лиге: