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Юный россиянин из «Манчестер Юнайтед» дебютировал за команду U-21, отдав голевой пас

Юный россиянин из «Манчестер Юнайтед» дебютировал за команду U-21, отдав голевой пас
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15-летний российский игрок академии «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов дебютировал за команду U-21.

Отмечается, что в товарищеском матче юный футболист отметился голевой передачей. Ранее Ибрагимов провёл свой первый матч за молодёжную команду U-18.

В августе 2022 года Амир продлил контракт с «Юнайтед». Юный футболист останется в системе «красных дьяволов» как минимум до 17 лет — с этого возраста становится возможным заключение профессионального контракта.

Ибрагимов оценивается как один из наиболее перспективных футболистов академии манкунианцев. В прошлом сезоне он был капитаном команды до 14 лет, которая одержала победу на Кубке Альберта Фелана. Футболист выступает за юношескую сборную Англии до 15 лет.

Источник: соцсети Ибрагимова.

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