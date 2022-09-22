Валерий Карпин: в молодёжной сборной России всех знаю. Выделять некого

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что знает всех игроков молодёжной национальной команды, которая накануне разгромила сверстников из Беларуси со счётом 6:1.



«Второй тайм видел молодёжной сборной России с Беларусью. Кого выделю? Я их всех и так знаю, некого выделять», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

21 сентября состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными U21 России и Беларуси. Команды играли на стадионе «Городской» в Борисове (Беларусь). Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу российской национальной команды.

Напомним, основная и все молодёжные сборные России были отстранены от международных соревнований.