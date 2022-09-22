Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: в молодёжной сборной России всех знаю. Выделять некого

Валерий Карпин: в молодёжной сборной России всех знаю. Выделять некого
Комментарии

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что знает всех игроков молодёжной национальной команды, которая накануне разгромила сверстников из Беларуси со счётом 6:1.

«Второй тайм видел молодёжной сборной России с Беларусью. Кого выделю? Я их всех и так знаю, некого выделять», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

21 сентября состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными U21 России и Беларуси. Команды играли на стадионе «Городской» в Борисове (Беларусь). Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу российской национальной команды.

Напомним, основная и все молодёжные сборные России были отстранены от международных соревнований.

Как жаль, что такую сборную России забанили! Мощный камбэк молодёжки спустя 10 месяцев Как жаль, что такую сборную России забанили! Мощный камбэк молодёжки спустя 10 месяцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022