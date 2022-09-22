Кузяев: всё шло к тому, что Россию отстранят от жеребьёвки Евро-2024. Никто не удивился

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился эмоциями от отстранения национальной команды от жеребьёвки Евро-2024.



«Для меня отстранение России от жеребьёвки чемпионата Европы было ожидаемым. Сейчас непростая ситуация в стране и мире. Всё шло к тому, что нас отстранят, продолжится эта дисквалификация. Как восприняли? Совершенно нормально, никто не удивился.



Сейчас идёт большой информационный фон, но мы профессиональны и должны думать прежде всего о своей работе, тренироваться, играть. А что будет… От нас мало, что зависит», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



В сентябре сборная России проводит тренировочный сбор. Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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