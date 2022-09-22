Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузяев: всё шло к тому, что Россию отстранят от жеребьёвки Евро-2024. Никто не удивился

Кузяев: всё шло к тому, что Россию отстранят от жеребьёвки Евро-2024. Никто не удивился
Комментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился эмоциями от отстранения национальной команды от жеребьёвки Евро-2024.

«Для меня отстранение России от жеребьёвки чемпионата Европы было ожидаемым. Сейчас непростая ситуация в стране и мире. Всё шло к тому, что нас отстранят, продолжится эта дисквалификация. Как восприняли? Совершенно нормально, никто не удивился.

Сейчас идёт большой информационный фон, но мы профессиональны и должны думать прежде всего о своей работе, тренироваться, играть. А что будет… От нас мало, что зависит», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В сентябре сборная России проводит тренировочный сбор. Напомним, свой первый товарищеский матч с командой Киргизии сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке. Встреча с боснийцами должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Новость по теме
Карпин заявил, что все игроки сборной России полетят на товарищеский матч с Киргизией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022