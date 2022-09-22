«Ахмат» объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера
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Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил о назначении 63-летнего российского специалиста Сергея Ташуева на пост главного тренера команды. Соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2022/2023.
До назначения в «Ахмат» Сергей Ташуев возглавлял солигорский «Шахтёр». Ранее специалист также работал в «Спартаке» из Нальчика, «Кубани», «Анжи», «Краснодаре» и белгородском «Салюте».
Напомним, ранее грозненцы отправили в отставку главного тренера команды Андрея Талалаева. Он был уволен после матча РПЛ с «Пари Нижним Новгородом» (1:3). Сообщалось, что решение об увольнении специалиста было принято ещё в перерыве матча. У него возник конфликт с руководством клуба, из-за чего с ним было решено расстаться.
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