С экс-президента «Барсы» Роселя сняты обвинения в мошенничестве по второму уголовному делу

С бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя были сняты обвинения в налоговом мошенничестве, сообщает Sport.es.



Отмечается, что функционер выиграл свой второй судебный процесс за последние четыре года. В 2019 году бывший президент «Барселоны» был оправдан по обвинению в мошенничестве и отмывании денег на сумму € 20 млн. Из-за этого дело он провёл два года (с 2017 по 2019-й) в тюрьме.



В том же году против Роселя был открыто дело о налоговом мошенничестве, где прокурор запросил два года и девять месяцев тюремного заключения и штраф в размере € 230 тыс., а также запрет на получение грантов или государственных средств в течение трех лет. Теперь Росель оправдан по этим обвинениям. Ему вернут € 287 тыс., которые он вернул налоговой инспекции в 2019 году (сумма, из-за которой его обвинили в мошенничестве плюс проценты).



Отмечается, что оправдание не равнозначно признанию невиновным. Первое означает, что прокурор не смог доказать вину подсудимого, а второе является доказательством невиновности.

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