«Ювентус» и «ПСЖ» заинтересованы в подписании Канте, который может стать свободным агентом

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может сменить клуб в летнее трансферное окно 2023 года, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.
Отмечается, что возможность подписания контракта с французом рассматривают «Ювентус» и «ПСЖ». Сообщается, что итальянцы обозначили интерес к Канте во время переговоров по поводу возможного перехода в «Челси» Маттейса де Лигта, который в итоге стал игроком «Баварии». Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри при этом желал видеть в составе другого игрока синих — Жоржиньо.
Ранее стало известно, что «Челси» не может договориться с Канте о новом контракте, который завершает действие летом 2023 года. 31-летний игрок — один из самых высокооплачиваемых футболистов команды, что усложняет ход переговоров.
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