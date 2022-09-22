Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс: никто не рождается расистом
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Нападающий «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс рассказал, сталкивался ли он с расизмом в Испании, а также поделился мнением, что поможет изменить взгляды людей.
«К счастью, я не встречался с расизмом в Испании. Но я видел, как мой брат часто раздражался по этому поводу. Считаю, что это вещи сейчас связаны с футболом, и надеюсь, что эти люди понимают ситуацию и размышляют о том, что они делают, и рано или поздно они остановятся.
Всё это начинается в молодом возрасте. Никто не рождается расистом. Надо сделать акцент на домашнем воспитании, образовании в школе. Мало-помалу, и я верю, что постепенно расизм исчезнет», — сказал Уильямс в интервью Marca.
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса:
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