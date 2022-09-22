Давида Сильву оштрафовали за то, что тот грубо схватил женщину на музыкальном фестивале

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва был оштрафован почти на € 1300 за инцидент, который произошёл во время музыкального фестиваля. Испанский футболист побывал на музыкальном фестивале в Гран-Канарии в июне. Там у него возник конфликт. В результате футболист грубо схватил женщину за руку, сообщает Tiempo de Canarias.



По данным издания, ссылающегося на судебные документы, пострадавшая упала. В результате у девушки были боли в локте, но она избежала серьёзных травм.



Судья оштрафовал Сильву, а также постановил, чтобы тот выплатил € 520 пострадавшей.



Также оштрафован и брат футболиста, Фернандо Антонио Хименес Сильва. Он ударил девушку по лицу.



В 2020 году Сильва перешёл в «Реал Сосьедад». До этого он на протяжении 10 лет выступал за «Манчестер Сити».

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