Экс-глава «Милана» Галлиани рассказал, как Перес хотел купить Шевченко в «Реал»

Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани рассказал, как в 2001 году глава мадридского «Реала» Флорентино Перес хотел купить у итальянского клуба нападающего Андрея Шевченко.

«Это было в тот же день, что и финал Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Баварией» [на «Сан-Сиро»]. Флорентино сел рядом со мной и предложил за Шевченко 110 миллиардов лир [€ 55 млн].

«Он сказал: «Если вы не продадите его, я поеду в Турин во второй половине дня и заберу Зидана». Я позвонил президенту [Сильвио Берлускони], который отказался продавать Шевченко», — цитирует слова Галлиани портал Football Italia.

Напомним, Зинедин Зидан присоединился к «Реалу» тем же летом за сумму около € 77,5 млн, став самым дорогим подписанием на тот момент.

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