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Бывшего президента «Барселоны» Роселя оправдали по делу о мошенничестве

Бывшего президента «Барселоны» Роселя оправдали по делу о мошенничестве
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Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель оправдан по делу о мошенничестве, сообщает Marca. Функционер обвинялся в уклонении от уплаты части налогов. По данным следствия, он в 2012 году занизил сумму налогов, которую должен был выплатить.

В результате сторона обвинения требовала для него два года и девять месяцев тюремного заключения.

В итоге суд признал Роселя невиновным. Но ему пришлось вернуть в казну недоплаченную сумму.

Примечательно, что в октябре Росель, Хосеп Бартомеу и Неймар предстанут перед судом по делу о коррупции. Следствие полагает, что при переходе Неймара из «Сантоса» были нарушены финансовые правила.

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