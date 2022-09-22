Бывшего президента «Барселоны» Роселя оправдали по делу о мошенничестве

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель оправдан по делу о мошенничестве, сообщает Marca. Функционер обвинялся в уклонении от уплаты части налогов. По данным следствия, он в 2012 году занизил сумму налогов, которую должен был выплатить.



В результате сторона обвинения требовала для него два года и девять месяцев тюремного заключения.



В итоге суд признал Роселя невиновным. Но ему пришлось вернуть в казну недоплаченную сумму.



Примечательно, что в октябре Росель, Хосеп Бартомеу и Неймар предстанут перед судом по делу о коррупции. Следствие полагает, что при переходе Неймара из «Сантоса» были нарушены финансовые правила.

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