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Игрок «Челси» Броя — один из кандидатов «Милана» на позицию нападающего

Игрок «Челси» Броя — один из кандидатов «Милана» на позицию нападающего
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«Милан» определился с кандидатами на позицию центрального нападающего, которую итальянский клуб попытается усилить следующим летом после ухода Оливье Жиру и Златана Ибрагимовича. По сведениям Tuttosport, в шорт-листе «россонери» оказался 21-летний форвард «Челси» Армандо Броя.

Как сообщается, клуб решил продолжить свой путь поиска молодых талантов, которые в дальнейшем могут вырасти в сильных футболистов, как это уже случилось с Сандро Тонали, Тео Эрнандесом и Рафаэлом Леау. Кроме Брои, в списке кандидатов «Милана» также находятся: Расмус Хёйлунн из «Аталанты» (19 лет) и Мохаммед Кудус из «Аякса» (22 года). Предполагается, что Ноа Окафор из «РБ Зальцбург» (22 года) также может представлять интерес для миланского клуба.

Напомним, «Милан» занимает пятое место в итальянской Серии А. В активе клуба 14 набранных очков. В следующем туре команда встретится с «Эмполи».

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»:

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