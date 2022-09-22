Футболистки сборной Англии написали открытое письмо об оскорблениях в интернете

Футболистки английской сборной написали открытое письмо правительству с призывом защитить женщин и девушек от оскорблений в социальных сетях путём введения строгих правил в рамках предлагаемого законопроекта о безопасности в Интернете. Об этом сообщает 90min.

«Установлено, что 23 из 25 игроков сборной Англии подвергались сексистским сообщениям, которые здесь нельзя напечатать. Это злоупотребление росло, когда команда выигрывала матчи, и достигла своего пика после победы в финале Евро-2022.

После нашей недавней кампании по борьбе с сексизмом в Интернете мы считаем, что новое правительство должно принять новый законопроект о безопасности в Интернете и выполнить своё обещание «сделать Великобританию самым безопасным местом в мире для использования Интернета», — говорится в тексте послания.

В рамках этого сообщения свои подписи оставили не только представители женской сборной, но и мужской. В частности, к этому посланию присоединились Гарет Саутгейт, Маркус Рашфорд, Гарри Магуайр, Джордан Хендерсон и другие.

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