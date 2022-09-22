Баженов положительно оценил кандидатуру Реброва на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал возможную кандидатуру Артёма Реброва на должность спортивного директора клуба.

«Достойная ли кандидатура Ребров на пост спортдиректора «Спартака»? Почему нет? Артём долго уже в команде. Соответственно, плюс-минус внутреннюю кухню он уже понимает. Я так понимаю, его уже посвятили в опять же внутреннюю кухню не футбольного ремесла, а руководства: по покупке, продаже и переговорам спортивного отдела.



Не очень хочется говорить про компетенцию. Такие большие команды, как «Спартак», не могут просто так назначить человека на руководящую должность, а спортивный директор — это одна из самых важных должностей. Я люблю давать людям шанс и оценивать работу уже после. Люди, которые принимают решения, должны полностью давать отчёт, какой человек у них на каком месте», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.