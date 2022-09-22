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Баженов положительно оценил кандидатуру Реброва на пост спортивного директора «Спартака»

Баженов положительно оценил кандидатуру Реброва на пост спортивного директора «Спартака»
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал возможную кандидатуру Артёма Реброва на должность спортивного директора клуба.

«Достойная ли кандидатура Ребров на пост спортдиректора «Спартака»? Почему нет? Артём долго уже в команде. Соответственно, плюс-минус внутреннюю кухню он уже понимает. Я так понимаю, его уже посвятили в опять же внутреннюю кухню не футбольного ремесла, а руководства: по покупке, продаже и переговорам спортивного отдела.

Не очень хочется говорить про компетенцию. Такие большие команды, как «Спартак», не могут просто так назначить человека на руководящую должность, а спортивный директор — это одна из самых важных должностей. Я люблю давать людям шанс и оценивать работу уже после. Люди, которые принимают решения, должны полностью давать отчёт, какой человек у них на каком месте», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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