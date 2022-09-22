Камоцци: Ребров — отличный кандидат на пост спортивного директора «Спартака»
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Франко Камоцци, советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, кого надо назначить на пост спортивного директора красно-белых.
«Я убеждён, что спортивным директором «Спартака» лучше назначить российского специалиста, который хорошо знает внутренний рынок. Ребров? Да, это отличный вариант, почему бы и нет. Я знаю Артёма, он очень уравновешенный и компетентный человек, который очень любит «Спартак», давно находится в команде. Позвольте ему стать спортивным директором «Спартака»! Это будет верное решение», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что на должность спортивного директора «Спартака» будет назначен англичанин Пол Эшуорт, который ранее работал в России. Он занимал пост спортивного директора «Ростова».
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