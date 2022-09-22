Матч «Ливерпуля» и «Челси» в женской Суперлиге побил рекорд по платным просмотрам

Матч английской женской Суперлиги между «Челси» и «Ливерпулем» собрал пиковую аудиторию в 420 000 человек, что стало рекордом для игр, где требуется оплата за просмотр.
«Приятно видеть такое захватывающее начало сезона женской Суперлиги, и мы были рады, что рекордное количество фанатов настроилось на прямую трансляцию игры на Sky Sports. У нас есть прекрасная возможность развить успех сборной Англии этим летом, и мы будем усердно работать, чтобы привлечь как можно больше зрителей к просмотру в этом сезоне», — цитирует официальное сообщение SkySports портал 90min.
Сообщается, что такой успех во многом связан с победой женской сборной Англии по футболу на минувшем чемпионате Европы — 2022, где «львицы» в финале обыграли соперниц из Германии — 2:1.
Реакция английских фанатов на чудо-гол Алессии Руссо:
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