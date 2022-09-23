Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Локомотива» ответил на вопрос о смене собственника клуба

Гендиректор «Локомотива» ответил на вопрос о смене собственника клуба
Комментарии

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал финансовую ситуацию в клубе, а также высказался о возможной смене собственника железнодорожников.

«Тот путь, по которому мы пошли — оптимизация зарплатной ведомости — абсолютно правильный, и другого пути нет. Зарплаты в российских клубах были перегреты, они не соответствовали тем доходам, которые команды получали от соревнований.

Финансовая ситуация сложная, но РЖД оказывает поддержку. В сложившейся ситуации мы совместно находим средства, чтобы обновить инфраструктуру на стадионе.

Остаётся ли РЖД основным собственником клуба? В этом плане изменений не происходит», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» находится на 12-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, в опасной близости от зоны стыковых матчей. После 10 встреч команда набрала девять очков.

Новость по теме
Экс-президент «Локомотива»: отстранение России от Евро-2024 — позорное явление в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022