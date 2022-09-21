Экс-президент «Локомотива»: отстранение России от Евро-2024 — позорное явление в футболе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года. Ранее официально о недопуске российской команды сообщила пресс-служба РФС.
«Недопуск России на жеребьёвку не стал для меня неожиданностью. Я даже одного процента не давал, что УЕФА что-то решит в нашу пользу. Видно, они полностью политизированы. Я был уверен — нас не допустят до предстоящего чемпионата Европы.
Сколько ещё нас будут отстранять от соревнований? Раньше я говорил, что пять-шесть лет. Сейчас думаю, что даже дольше. Отстранение России от Евро-2024 — позорное явление в футболе. Мы всегда радовались футболу и говорили, что спорт вне политики, но нас всегда осуждали», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 21 сентября 2022
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