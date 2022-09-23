Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: мы показали катастрофический старт сезона
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко оценил успехи команды на старте текущего сезона. В 10 матчах Российской Премьер-Лиги красно-зелёные набрали девять очков, одержав всего две победы. Сейчас команда располагается на 12-м месте в высшем дивизионе.
«Вынужден признать, что‑то у нас был катастрофический старт сезона. В десяти матчах только две победы — это никуда не годится. Это не уровень «Локомотива». Растёт напряжение среди болельщиков. Но могу сказать со всей ответственностью, что с точки зрения сделанного в клубе за два года картина совершенно иная», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».
Ранее Леонченко рассказал, почему руководство клуба не назначает на должность главного тренера российского специалиста.
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