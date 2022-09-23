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Килиан Мбаппе: в сборной Франции у меня гораздо больше свободы, чем в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе: в сборной Франции у меня гораздо больше свободы, чем в «ПСЖ»
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы в матче 5-го тура Лиги наций со сборной Австрии высказался о своей игре за национальную команду.

«Я играю по-другому. Меня здесь спрашивают о разных вещах, касающихся моего клуба. В сборной у меня гораздо больше свободы, чем в «ПСЖ» Тренер знает, что у него есть такой игрок, как Оливье Жиру, который действует в обороне, а я могу выйти на свободные места. В «ПСЖ» всё по-другому. Меня просят играть в качестве опорного, это другое. Я получаю удовольствие в сборной. Моё физическое состояние? Очень хорошее. Приоритет — сборная. Надеюсь, что буду играть в воскресенье в матче с Данией», — приводит слова Мбаппе Get Football News France.

Ранее сообщалось, что Мбаппе вошёл в топ-10 бомбардиров в истории сборной Франции.

Мбаппе — герой и злодей для сборной. В этот раз Франции повезло Мбаппе — герой и злодей для сборной. В этот раз Франции повезло
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