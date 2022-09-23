Ван Гал: не пропустить в матче против Левандовского и Милика — это нечто очень позитивное

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал победу команды в матче пятого тура Лиги наций со сборной Польши.
«Это было серьезным испытанием для нас, поскольку мы играли против таких топовых нападающих, как Левандовски и Милик, но мы прошли это испытание с очень хорошим результатом. Я очень доволен тем, как мы сыграли сегодня вечером. Мы доминировали и играли так, как я хотел, чтобы мы играли.
Я сказал своим игрокам, что хочу от них большего давления в целом – не только на нашей половине поля, но и на половине соперника. Они сделали это. Вот почему Польше было так трудно играть против нас. Я очень доволен тем, как мы играли в обороне. Не пропустить в игре против Левандовского и Милика — это нечто очень позитивное», — приводит слова ван Гала официальный сайт УЕФА.
Сборная Нидерландов возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков. Сборная Польши, в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 4 очка.
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