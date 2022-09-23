15 футболисток готовы покинуть сборную Испании, если главный тренер не будет уволен

Пятнадцать футболисток покинут сборную Испании после того, как испанская федерация в четверг отклонила их требование о смене тренера, говорится в заявлении федерации.
Федерация заявила, что получила идентичные электронные письма от 15 игроков, в которых говорилось, что они откажутся от своих мест в команде, если тренер Хорхе Вильда не будет уволен. В федерации заявили, что, по словам игроков, ситуация «значительно» повлияла на их «эмоциональное состояние» и здоровье.
Федерация не назвала игроков, выдвинувших требование. По сообщениям испанских СМИ, обладательницы «Золотого мяча» Алексии Путельяс среди них не было.
«Федерация не позволит игрокам ставить под сомнение преемственность национального тренера и его тренерского штаба, поскольку это не входит в их обязанности. Такие манёвры вредны и не соответствуют ценностям футбола и спорта. Это больше, чем спортивный вопрос, это вопрос достоинства. Это беспрецедентная ситуация в истории футбола, как мужского, так и женского, в Испании и во всем мире», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации.
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