«Бессилие и беспомощность». Левандовски высказался о проигранном матче сборной Польши

Нападающий и капитан национальной сборной Польши Роберт Левандовски подвёл итоги неудачной игры в Лиге наций с Нидерландами, которая завершилась поражением его команды в Варшаве со счётом 0:2.



«В этом матче были бессилие и беспомощность. У сборной Нидерландов есть опыт и качество. Может быть, она и не создавала так уж много стопроцентных моментов, но у неё было два, которые она превратила в голы. А нам было тяжело создать что-либо и завершить это ударом.



Нам не хватило идеи. А второй гол нас окончательно остановил. Мы боялись рисковать, нам не хватало веры в то, что мы сможем забить. У сборной Нидерландов всегда было преимущество в обороне. У нас же были трудности с тем, чтобы в нужный момент доставить мяч в штрафную, прострелить. Мы были слишком далеки от цели. Хотя, когда мы начали играть с двумя нападающими во втором тайме, в первые десять минут это выглядело очень круто.



Мы пытались показать на поле то, что тренировали, реализовать нашу тактику, но, очевидно, это не сработало. У меня сегодня даже не было шансов. Нужно подумать, что изменить, чтобы дальше выглядеть лучше. Времени до чемпионата мира достаточно, но всё зависит от того, как мы его используем», – приводит слова Левандовского Przeglad Sportowy.

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