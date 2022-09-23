«Спроси его, когда увидишь». Эден Азар ответил на вопрос о двуличии Анчелотти

Капитан сборной Бельгии, вингер «Реала» Эден Азар после победного матча Лиги наций с Уэльсом прокомментировал своё положение в мадридском клубе, выразив разочарование тем, что не так много играет.
«Я просто хочу играть. У меня были сложные времена, потому что я редко выходил на поле. Однако я выкладываюсь по полной программе, потому что очень хочу играть. Это сложная ситуация. Я знаю, что могу приносить команде больше пользы, но для этого мне нужно больше играть. Набираю темп, хочу вернуться на самый высокий уровень.
Двуличен ли Анчелотти, который повторяет, что верит в меня, но оставляет в запасе? Ты должен задать этот вопрос ему. Спроси его, когда увидишь», – приводит слова Азара бельгийское издание RTL.
6 сентября Азар впервые с января забил за «Реал» в официальном матче – в ворота шотландского «Селтика» в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне Эден дважды вышел в стартовом составе, дважды – на замену, а ещё пять игр провёл на скамейке запасных.
- 23 сентября 2022
-
04:33
-
04:07
-
03:41
-
03:34
-
03:24
-
03:16
-
03:11
-
03:06
-
02:52
-
02:44
-
02:35
-
02:25
-
02:13
-
02:02
-
01:42
-
01:27
-
01:23
-
00:53
-
00:45
-
00:40
-
00:34
-
00:28
-
00:27
-
00:16
-
00:08
- 22 сентября 2022
-
23:52
-
23:50
-
23:48
-
23:41
-
23:41
-
23:38
-
23:37
-
23:27
-
23:25
-
23:02