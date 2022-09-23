«Спроси его, когда увидишь». Эден Азар ответил на вопрос о двуличии Анчелотти

Капитан сборной Бельгии, вингер «Реала» Эден Азар после победного матча Лиги наций с Уэльсом прокомментировал своё положение в мадридском клубе, выразив разочарование тем, что не так много играет.



«Я просто хочу играть. У меня были сложные времена, потому что я редко выходил на поле. Однако я выкладываюсь по полной программе, потому что очень хочу играть. Это сложная ситуация. Я знаю, что могу приносить команде больше пользы, но для этого мне нужно больше играть. Набираю темп, хочу вернуться на самый высокий уровень.



Двуличен ли Анчелотти, который повторяет, что верит в меня, но оставляет в запасе? Ты должен задать этот вопрос ему. Спроси его, когда увидишь», – приводит слова Азара бельгийское издание RTL.



6 сентября Азар впервые с января забил за «Реал» в официальном матче – в ворота шотландского «Селтика» в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне Эден дважды вышел в стартовом составе, дважды – на замену, а ещё пять игр провёл на скамейке запасных.

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