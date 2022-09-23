Михаил Кержаков: справедливо начал сезон на скамейке «Зенита»
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Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков объяснил, почему начал сезон на скамейке запасных.
«Я абсолютно справедливо начал этот сезон на скамейке. Посмотри весеннюю часть прошлого сезона. Ещё начиная с матча с «Бетисом». Я уже говорил, что у меня вообще была мысль закончить. Ода неплохо смотрелся в мае, потом хорошо провёл предсезонку, так что справедливо начал сезон в основе», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
В итоговом составе сборной России на сентябрьский сбор – четыре голкипера: Кержаков из «Зенита», Шунин из «Динамо», Сафонов из «Краснодара» и Ломаев из «Крыльев Советов».
Читайте полное интервью с Михаилом Кержаковым в ближайшее время на «Чемпионате».
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