Михаил Кержаков: справедливо начал сезон на скамейке «Зенита»

Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков объяснил, почему начал сезон на скамейке запасных.



«Я абсолютно справедливо начал этот сезон на скамейке. Посмотри весеннюю часть прошлого сезона. Ещё начиная с матча с «Бетисом». Я уже говорил, что у меня вообще была мысль закончить. Ода неплохо смотрелся в мае, потом хорошо провёл предсезонку, так что справедливо начал сезон в основе», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В итоговом составе сборной России на сентябрьский сбор – четыре голкипера: Кержаков из «Зенита», Шунин из «Динамо», Сафонов из «Краснодара» и Ломаев из «Крыльев Советов».

Читайте полное интервью с Михаилом Кержаковым в ближайшее время на «Чемпионате».