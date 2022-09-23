Победный гол Мбаппе — в видеообзоре матча Лиги наций Франция — Австрия

22 сентября в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Франции принимала национальную команду из Австрии. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

Голы Мбаппе и Жиру принесли Франции победу над Австрией

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В первом тайме Франция сделала две вынужденные замены из-за травм своих футболистов. Во втором тайме дела у Франции пошли в гору. На 56-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Килиан Мбаппе. Через девять минут форвард Оливье Жиру сумел увеличить преимущество своей команды. Последние минуты встречи прошли под диктовку Франции, после чего финальный свисток арбитра оповестил о победе команды — 2:0.