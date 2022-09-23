М. Кержаков: сколько «Спартак» поменял тренеров и игроков за 5 лет? У нас в этом стабильно

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков прокомментировал частые тренерские перестановки в московском «Спартаке».
«Там такая тренерская чехарда была, сколько они поменяли за последние пять лет? А сколько игроков? У нас в этом плане всё стабильно. Это огромный фактор. Да, может уйти пара игроков, но это глобально не влияет. А если менять по несколько тренеров за сезон, ничего хорошего из этого не выйдет.
Мне нравится Абаскаль. Не знаю, почему на него набросились. Но сразу трудно построить команду-чемпиона. Может, если ему дадут год-два, это случится», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, нынешним главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль, пришедший в клуб летом 2022 года.
Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате»:
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