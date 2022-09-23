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Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, чем займётся после окончания карьеры

Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, чем займётся после окончания карьеры
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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился соображениями, чем будет заниматься по окончании карьеры.

«Будет ли среди этого бизнес и инвестирование? Сложно сказать. Сейчас многое поменялось. Я диверсифицировал свой портфель. У меня есть брокер, который занимается этим. Так что выступаю, скорее, инвестором. Не занимаюсь отчётами и остальным. Но опять в нынешнее время тяжело на это ориентироваться – нажали кнопку, и биржа закрылась. Через месяц нажали – она открылась. Торги идут, а торговые поручения не принимаются. Кто-то зарабатывает на этом миллиарды. Часть денег у меня по-прежнему заморожена. А недвижимость, которая есть в собственности, сейчас никому особо не нужна – ни коммерческая, ни жилая. Не знаю, как долго это продлится.

Будущее в футболе? Вижу, но, может, не сразу. Либо закончу и на пушечный выстрел не подойду к футболу. Пока думаю, что мог бы тренировать детей. У меня был такой небольшой опыт. Это близко. Смогу вернуть маленькую частичку долга футболу, который дал мне всё», – рассказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате»:

«Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым «Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
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