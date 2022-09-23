Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Приговор по делу Ларина будет оглашён 26 сентября

Приговор по делу Ларина будет оглашён 26 сентября
Комментарии

Приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина будет оглашён 26 сентября в 14:00 мск, передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович. Сегодня было оглашено последнее слово.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

Напомним, Ларин занимал пост генерального директора академии «Чертаново» и работал в клубе на протяжении 13 лет. На данный момент «Чертаново» выступает во Второй лиге России.

Новость по теме
Прокурор запросил для экс-директора «Чертаново» Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022