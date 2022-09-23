Приговор по делу Ларина будет оглашён 26 сентября

Приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина будет оглашён 26 сентября в 14:00 мск, передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович. Сегодня было оглашено последнее слово.



Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».



Напомним, Ларин занимал пост генерального директора академии «Чертаново» и работал в клубе на протяжении 13 лет. На данный момент «Чертаново» выступает во Второй лиге России.

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