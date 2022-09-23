Экс-директор «Чертаново» Ларин сообщил, как отреагировал на поддержку Заремы Салиховой

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, как отреагировал на поддержку Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Незнаком с Заремой, но она, как мне кажется, опубликовала абсолютно фантастический текст в СМИ. Чётко разобралась, за что меня судят. Поняла, что судить надо не тех, кто эффективно работает… Наоборот, надо спрашивать их мнение: что и как надо поменять, чтобы все могли так же работать. Это и моя позиция. Буду очень рад, если на моём примере не только в «Чертаново», но и во всех других школах и регионах люди, от которых всё зависит, задумаются и проведут какой-то анализ. В таком случае мы сможем сделать так, чтобы тренеры в школах могли более эффективно работать. Для меня стало удивительным выступление Заремы. Не пытался с ней связаться после её текста, просто попросил передать ей спасибо», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 23 сентября 2022
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