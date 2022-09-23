Ларин рассказал, что позволило «Чертаново» стать лучшей государственной академией в России

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением об успехах спортивной школы.
«На протяжении последних полутора лет не раз думал о времени, когда придётся выступать с последним словом. Мыслей было много разных. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Начну с того, что, как я уже говорил на процессе, в «Чертаново» я провёл удивительные и счастливые 28 лет жизни: от начинающего футболиста, тренера до 13 лет в качестве директора.
За эти годы нам удалось собрать фантастический коллектив работников. Все эти 13 лет мы жили одной большой семьёй и работали с девизом: «Все сотрудники учреждений – от уборщиц до директора – мы все являемся обслуживающим персоналом для футболистов. Мы должны сделать всё, чтобы они могли максимально реализовать свой потенциал». Я уверен, что именно это и было залогом нашего успеха и позволило «Чертаново» через какое-то время стать лучшей государственной академией в стране», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 23 сентября 2022
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