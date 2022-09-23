Николай Ларин: люди подходят ко мне на улице со словами поддержки. Не думал, что так будет

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал, какую поддержку он получает от людей.
«Сегодня у меня есть возможность выразить благодарность всем тем, кто меня поддерживает. Это и ныне работающие в сфере футбола, и родители, которые понимают, что в «Чертаново» дети не только получали образование, но и становились многосторонними личностями и росли добрыми людьми.
Также меня поддерживают коллеги, которые до сих пор работают в «Чертаново». Через социальные сети я получаю поддержку от руководителей, родителей и футболистов других академий нашей страны. Для них, наверное, я был своеобразным примером человека, чья честность не вызывала никакого сомнения: я всегда ратовал за подготовку футболистов. Всегда был против того, сколько иностранцев играют в нашем чемпионате и не дают возможность российским футболистам проявить себя. Есть те люди, которые просто подходят ко мне на улице со словами поддержки. Не думал, что так будет», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 23 сентября 2022
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