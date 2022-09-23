Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: такой вещи, как Суперлига, нет и никогда не будет

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, занимающий должность главы Европейской ассоциации клубов, поделился мнением о возможном создании Суперлиги.
«Команды, которые хотят создать Европейскую Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА и празднуют свой успех там. Всё хорошо. На данный момент нет такой вещи, как Суперлига, и никогда не будет», – приводит слова Аль-Хелаифи Sözcü.
Отметим, что весной 2021 года 12 клубов («Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и «Реал Мадрид») объявили о создании Суперлиги. Спустя скорое время большинство клубов вышли из неё под давлением общественности, в её составе остались лишь «Барса», «Реал» и «Ювентус».
Ликование фанатов «Челси» после новости о выходе из Суперлиги:
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