Магкеев: о сборной Киргизии мало что знаю, но, думаю, матч получится интересным

Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев высказался о вызове в национальную команду и об адаптации в ней. Также футболист поделился ожиданиями от предстоящем товарищеском матче со сборной Киргизии. Игра состоится в субботу, 24 сентября.

«До этого сбора дважды вызывался в националку и дважды сразу уезжал из-за травмы. Конечно, было очень обидно, хотелось провести полноценный сбор. Наконец-то повреждения не помешали. Мотивация была и после первого вызова, и огромная мотивация сейчас.

О вызове в национальную сборную узнал перед тренировкой. Партнёры по команде, конечно, меня сразу поздравили. Очень рад оказаться в сборной России, это большая честь для меня!

С адаптацией проблем не возникло. Многих ребят знаю по молодёжной сборной. Пообщались с тренерским штабом сборной во главе с Валерием Карпиным, он донёс свои требования. Очень большое желание хорошо сыграть и показать себя, даже несмотря на отсутствие официальных матчей.

О сборной Киргизии мало что знаю, знаю только то, что там играет Кичин из «Енисея». Думаю, что матч получится интересным, и очень хочу принять в нём участие», — приводит слова Магкеева официальный сайт РФС.