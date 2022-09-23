Ари: через пару лет весь мир будет жалеть, что Россия не играет в еврокубках
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Бывший нападающий ряда российских клубов Ари считает, что через несколько лет весь мир пожалеет об отстранении клубов и сборных из России от международных турниров. По его мнению, футбольная общественность поймёт, что совершила ошибку.
«Отстранение российских клубов и сборных от участия в еврокубках, Евро-2024 и других турнирах — неправильно. Спорт не виноват в том, что происходит в мире. Много молодых футболистов и детей — все должны играть. Всё против России делается.
Через два-три года весь мир убедится в том, что это ошибка — отстранять российские клубы от участия в европейских турнирах. Весь мир будет жалеть, что Россия не играет. Они поймут, что совершили большую ошибку. Это абсолютно неправильно!» — приводит слова Ари «РБ Спорт».
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