Манолас перешёл в клуб из «Аль-Шарджа». В команде выступает Пьянич

Защитник греческого «Олимпиакоса» Костас Манолас перешёл в клуб из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) «Аль-Шарджа». Об этом сообщает пресс-служба команды в своей социальной сети. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.
В этой команде также выступает бывший игрок «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич.
В минувшем сезоне Манолас провёл 14 матчей за «Олимпиакос», в котором заработал три жёлтые карточки. В сезоне-2021/2022 Манолас принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и трёх – в рамках Лиги Европы. Защитник стал игроком «Наполи» в 2019 году, перейдя из «Ромы» за € 36 млн. Контракт Маноласа с итальянским клубом истекал в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн.
На счету Маноласа 42 матча в составе сборной Греции, за которую он забил гол и заработал восемь жёлтых карточек.
- 23 сентября 2022
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