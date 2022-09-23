Прокуратура Испании начала расследование по «делу Винисиуса»

Прокуратура Мадрида начала расследование после расистских выкриков в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Marca. Это случилось перед игрой команды с «Атлетико» (2:1) в 6-м туре чемпионата Испании. Встреча между коллективами, называемая в мире «мадридским дерби», прошла на стадионе «Цивитас Метрополитано».
Напомним, около 500 болельщиков «Атлетико», находившихся рядом с зоной доступа игроков, пели: «Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна».
Расистская кричалка в адрес Винисиуса. Видеоролик:
Прокуратура поручила полиции проанализировать записи для выявления предполагаемых преступников. Также организация просит сообщить, не имеют ли эти люди отношения к насильственным группам или к тем, кто вдохновлён экстремистским идеологическим движением. Также планирует выяснить, не были ли нарушители причастны к другим правонарушением аналогичного характера.
- 23 сентября 2022
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