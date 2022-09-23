Карпин: Зобнин попросил не вызывать в сборную России. Если не хочет — не надо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника «Спартака» Романа Зобнина на сентябрьский сбор национальной команды.

«Зобнин позвонил, попросил не вызывать из-за проблем со здоровьем. Абсолютно спокойно это воспринял. Уговаривать играть не имеет смысла. Если кто-то не хочет, не надо. На будущие вызовы Зобнина это не повлияет. Я ему так и сказал», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.