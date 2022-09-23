Карпин: Зобнин попросил не вызывать в сборную России. Если не хочет — не надо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника «Спартака» Романа Зобнина на сентябрьский сбор национальной команды.
«Зобнин позвонил, попросил не вызывать из-за проблем со здоровьем. Абсолютно спокойно это воспринял. Уговаривать играть не имеет смысла. Если кто-то не хочет, не надо. На будущие вызовы Зобнина это не повлияет. Я ему так и сказал», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.
- 23 сентября 2022
-
19:54
-
19:54
-
19:51
-
19:49
-
19:38
-
19:30
-
19:19
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:04
-
18:01
-
17:51
-
17:44
-
17:41
-
17:37
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:17
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:52
-
16:50
-
16:48