Холанд объяснил, почему решил перейти в «Манчестер Сити»
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, почему он решил перебраться в английский клуб. Нападающий перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» перед началом сезона.
«Я был фанатом «Манчестер Сити» всю мою жизнь. Мой отец здесь играл.
Я уже забил 14 мячей. Это хороший старт сезона.
Выбирал клуб, исходя из личности тренера, самих игроков. Я думал именно об этом. Но опять же я всегда был фанатом «Манчестер Сити», так сложилось. Когда я отправился в «Манчестер Сити», рассчитывал, что смогу прогрессировать, что стану более сильным игроком. И это пойдёт на пользу сборной Норвегии», — цитирует Холанда Manchester Evening News со ссылкой на норвежские СМИ.
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