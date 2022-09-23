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Холанд объяснил, почему решил перейти в «Манчестер Сити»

Холанд объяснил, почему решил перейти в «Манчестер Сити»
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, почему он решил перебраться в английский клуб. Нападающий перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» перед началом сезона.

«Я был фанатом «Манчестер Сити» всю мою жизнь. Мой отец здесь играл.

Я уже забил 14 мячей. Это хороший старт сезона.

Выбирал клуб, исходя из личности тренера, самих игроков. Я думал именно об этом. Но опять же я всегда был фанатом «Манчестер Сити», так сложилось. Когда я отправился в «Манчестер Сити», рассчитывал, что смогу прогрессировать, что стану более сильным игроком. И это пойдёт на пользу сборной Норвегии», — цитирует Холанда Manchester Evening News со ссылкой на норвежские СМИ.

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