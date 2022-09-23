Серж Орье опроверг, что познакомил Поля Погба с шаманом

Защитник «Ноттингем Форест» Серж Орье отреагировал на слова Матиаса Погба, заявившего, что ивуариец познакомил его брата — полузащитника «Ювентуса» Поля Погба — с шаманом.

«Я мусульманин, и я молюсь богу, а не шаману. Звоните мне, чтобы поговорить о хороших или забавных вещах. О семейных распрях, граничащих с безумием, обращайтесь напрямую к семье Погба или тому, кто их озвучивает», — приводит слова Орье L'Equipe.



Ранее сообщалось, что шаман с посредниками пытался отлучить Поля от семьи, футболист ходил к нему два раза в месяц и платил от € 75 тыс. до € 100 тыс.



Также Матиас Погба сообщил, что Поль накладывал проклятья на партнёров по команде с помощью шамана и просил выигрывать турниры. Полузащитник обращался к шаману перед финалом чемпионата Европы 2016 года, а также во время розыгрыша Лиги Европы – 2017 и по ходу чемпионата мира 2018 года.

Погба не оставил автограф на футболке «Манчестер Юнайтед». Видеоролик: